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Эксперт перечислила главные угрозы для рубля

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Главной угрозой для российской валюты этой осенью стала вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«В ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5-87,5 рублей за евро», — приводит «Прайм» мнение Зайцевой.

По ее словам, новая волна пандемии остается в числе потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российского рубля.

Помимо этого рубль может ослабнуть, если ФРС США приступит к сворачиванию программы поддержки более быстрыми темпами, нежели это прогнозируют большинство аналитиков, добавила Зайцева. Тогда следует ожидать укрепления доллара США и ослабления условно рисковых валют.

Но есть и позитивные факторы для рубля. В частности, перечислила эксперт, поддержку будет оказывать проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики, полагает аналитик.

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