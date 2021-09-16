Эксперт перечислила главные угрозы для рубля

Главной угрозой для российской валюты этой осенью стала вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«В ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5-87,5 рублей за евро», — приводит «Прайм» мнение Зайцевой.

По ее словам, новая волна пандемии остается в числе потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российского рубля.

Помимо этого рубль может ослабнуть, если ФРС США приступит к сворачиванию программы поддержки более быстрыми темпами, нежели это прогнозируют большинство аналитиков, добавила Зайцева. Тогда следует ожидать укрепления доллара США и ослабления условно рисковых валют.

Но есть и позитивные факторы для рубля. В частности, перечислила эксперт, поддержку будет оказывать проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики, полагает аналитик.