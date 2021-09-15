Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»

Украина все время что-то клянчит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи министров Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Киеву следовало бы иметь достоинство.

«Это у них привычка, это вошло в правило у них — что-нибудь обязательно клянчить у Запада», — сказал глава МИД. В качестве примера Лавров привел ситуацию со строительством «Северного потока-2», против которого выступал Киев.

Министр напомнил, что Украина неоднократно просила западные страны остановить проект подводного газопровода. А когда поняла, что это невозможно, принялась требовать деньги в качестве компенсации.

Он также отметил, что Киев назойливо просится в НАТО и Евросоюз. В частности, на недавних переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена украинский лидер в очередной раз потребовал членства в Североатлантическом альянсе.

По словам Лаврова, «страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство». «Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой»,— подчеркнул глава МИД РФ.