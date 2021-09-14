Жириновский потерял штаны во время дебатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потерял штаны во время выступления на предвыборных дебатах. Казус произошел в студии телеканала ТВЦ, видео опубликовано в Telegram-канале TVC.

В ходе выступления Жириновский обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». «Путин и Мишустин коммунисты, да и все остальные тоже коммунисты», — заявил главный либерал-демократ страны.

В этот момент у Жириновского резко сползли брюки, это попало в кадр. Впрочем, лидер ЛДПР не растерялся и сразу же принялся поправлять свою одежду, сделав небольшую паузу, после которой продолжил выступать.

Примечательно, что соперники Жириновского по дебатам на инцидент внимания не обратили, хотя стояли буквально в нескольких метрах.