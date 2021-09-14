Сибирские леса оказались источником эликсира молодости

Природный эликсир молодости обнаружили в сибирской пихте, продукты биосинтеза этого дерева оказались способны запускать в организме человека процессы клеточного очищения.
Открытие сделали исследователи Института молекулярной биологии РАН и научно-производственной компании «Инитиум-Фарм». Так называемые терпены пихты сибирской активизировали в человеческом теле процесс аутофагии.
При аутофагии ненужные клеточные компоненты, например, поврежденные молекулы белков, органеллы или вирусы, перерабатываются в питательные вещества. В результате человеческий организм очищается, продолжительность жизни увеличивается.
В обычных условиях аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, естественный процесс очищения находится в «спящем» режиме. Терпены быстро и запускают полезный процесс на клеточном уровне.
Терпены — углеводородный продукт биосинтеза, в больших количествах он вырабатывается хвойными деревьями. Это химическое вещество содержится в эфирных маслах и смолах, при этом сибирская пихта считается рекордсменом по его выработке.
Ученые считают, что использование терпенов позволит создать простой и безопасный эликсир молодости, который будет способен значительно увеличивать продолжительность жизни человека при регулярном использовании.
olegdark229Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!
Egorka72Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.
DrronumПотянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.
RS1981Незалежность по украински.... она такая.....