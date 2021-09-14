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Сибирские леса оказались источником эликсира молодости

Источник:
РИА Новости
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Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Природный эликсир молодости обнаружили в сибирской пихте, продукты биосинтеза этого дерева оказались способны запускать в организме человека процессы клеточного очищения.

Открытие сделали исследователи Института молекулярной биологии РАН и научно-производственной компании «Инитиум-Фарм». Так называемые терпены пихты сибирской активизировали в человеческом теле процесс аутофагии.

При аутофагии ненужные клеточные компоненты, например, поврежденные молекулы белков, органеллы или вирусы, перерабатываются в питательные вещества. В результате человеческий организм очищается, продолжительность жизни увеличивается.

В обычных условиях аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, естественный процесс очищения находится в «спящем» режиме. Терпены быстро и запускают полезный процесс на клеточном уровне.

Терпены — углеводородный продукт биосинтеза, в больших количествах он вырабатывается хвойными деревьями. Это химическое вещество содержится в эфирных маслах и смолах, при этом сибирская пихта считается рекордсменом по его выработке.

Ученые считают, что использование терпенов позволит создать простой и безопасный эликсир молодости, который будет способен значительно увеличивать продолжительность жизни человека при регулярном использовании.

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