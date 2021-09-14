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Только менее половины россиян сумели создать сбережения

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Менее половины (45%) россиян имеют накопления, из них 15% откладывают средства регулярно, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».

«Накопления имеет лишь 45% россиянин, именно столько респондентов ответили утвердительно на вопрос про наличие сбережений. Из них делают это на регулярной основе лишь 15%», —приводит ТАСС результаты исследования.

При этом 80% респондентов, принявших участие в исследовании, отметили, что имеющихся сбережений им хватит на три месяца. Таким образом, можно предположить, что в среднем накопления россиян варьируется в пределах 150-200 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

В среднем россиянам, которые откладывают средства регулярно, удается откладывать ежемесячно порядка 10-20% от дохода. Также 2% опрошенных признались, что имеют возможность откладывать всю зарплату, так как живут на доход супруга или супруги.

Каждый пятый респондент сказал, что никогда не делал сбережений. 30% стараются делать накопления время от времени, когда есть возможность, но из них порядка 60% отметили, что зачастую им мешает это делать нехватка средств до зарплаты.

Порядка 30% россиян накопления нужны на покупку дорогостоящих товаров, 15% копят на квартиру или на другую недвижимость, 10% - на образование детей, 20% — готовят «подушку безопасности», 10% откладывают «на старость».

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