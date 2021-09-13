НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобилям на механике предрекли исчезновение

Источник:
Sibnet.ru
289 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новые машины с механической коробкой передач практически исчезнут с российского рынка через три-четыре года, спрогнозировал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, автомобиль с «механикой» становится нишевым продуктом, адресованным узкой аудитории. Автовладельцы все чаще отказываются от машин на механической коробке из-за более сложного управления, а также вследствие ужесточения экологических норм.

Эксперт предположил, что в ближайшие годы механические коробки передач уберут с новых автомобилей. Полный переход на АКПП, включая вторичный рынок, произойдет через 10-15 лет, передает слова Баканова издание «Вечерняя Москва».

При этом специалист подчеркнул, что в сегменте коммерческого транспорта автомобили с механикой останутся и будут востребованы еще много лет.

Еще по теме
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
УАЗ начнет производство электромобиля
Водители захотели пересесть на электромобили
Минэнерго обозначило реальную цену бензина
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Реставрацию зданий исторического квартала завершили в Красноярске
Осужденные в ангарской колонии объявили голодовку
Новосибирская актриса сыграла главную роль в сериале «Готовы на все»
Гиббон-долгожитель отпраздновал юбилей в зоопарке Красноярска
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин допустил уход на карантин
Кремль назвал Зеленскому «запретную тему»
Tele2 приказали снизить цены на тарифы
Гигантский огненный вал подорвали на учениях «Запад-2021»
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
37
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
Sibnet.Ru