Автомобилям на механике предрекли исчезновение

Новые машины с механической коробкой передач практически исчезнут с российского рынка через три-четыре года, спрогнозировал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, автомобиль с «механикой» становится нишевым продуктом, адресованным узкой аудитории. Автовладельцы все чаще отказываются от машин на механической коробке из-за более сложного управления, а также вследствие ужесточения экологических норм.

Эксперт предположил, что в ближайшие годы механические коробки передач уберут с новых автомобилей. Полный переход на АКПП, включая вторичный рынок, произойдет через 10-15 лет, передает слова Баканова издание «Вечерняя Москва».

При этом специалист подчеркнул, что в сегменте коммерческого транспорта автомобили с механикой останутся и будут востребованы еще много лет.