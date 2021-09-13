Ссылку на порносайт нашли в школьном учебнике

Жительница Подмосковья отыскала в школьном учебнике Spotlight по английскому языку ссылку, ведущую на порносайт.

Учебник для шестого класса рекомендован Министерством просвещения РФ, ссылка присутствует в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. При этом в издании 2022 года ошибку уже устранили, пишет издание «Фонтанка».

Ссылка находится среди заданий раздела «Who are you?». Она ведет на одностраничный сайт, где есть порнографические фотографии и откровенный рассказ, а также видео, на котором пара танцует.

Как отмечает издание, в 2001 году попавший в учебник сайт был посвящен «Национальной спортивной конференции геев», прошедшей в Бостоне. Последний раз владелец домена сменился в июне 2021 года.