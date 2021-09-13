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Путин поручил проиндексировать зарплаты силовикам выше инфляции

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции, соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», — говорится в тексте документа.

Соответствующее поручение дано по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», прошедшего 24 августа 2021 года. Оно должно быть реализовано до 1 октября.

В ходе съезда президент выступил с инициативой индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022-2023 годах и пообещал единовременную выплату в 15 тысяч рублей в этом году не только военнослужащим, но и курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.

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