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МВД рассказало о самых распространенных схемах мошенничества

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания, сообщает пресс-центр МВД России.

«Из наиболее распространенных видов IT-хищений, характерных для РФ, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений» — рассказали ТАСС в МВД.

Другой популярный у мошенников способ — похищение денег под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банковской сферы. «Преступники похищают денежные средства путем убеждения потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода имеющихся на них денежных средств на так называемые резервные счета», — уточнили в пресс-центре.

Аферисты также совершают IT-хищения, направляя в банки распоряжения о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам. Характерной особенностью является тот факт, что клиент не имеет желания осуществлять денежный перевод, но преступники создают и направляют банкам платежное распоряжение с попустительства клиента, введенного в заблуждение.

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Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

bombila1

Вот она откуда берётся средняя зарплата в 45 тысяч, наконец то раскрыли, а я то думаю.

Uynachalnica

20 лет молчали, а к выборам прорвало...

Grossmeister38rus

власти Кузбасса в 2019 году отменили прямые выборыПозорище
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