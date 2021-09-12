МВД рассказало о самых распространенных схемах мошенничества

Телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания, сообщает пресс-центр МВД России.

«Из наиболее распространенных видов IT-хищений, характерных для РФ, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений» — рассказали ТАСС в МВД.

Другой популярный у мошенников способ — похищение денег под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банковской сферы. «Преступники похищают денежные средства путем убеждения потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода имеющихся на них денежных средств на так называемые резервные счета», — уточнили в пресс-центре.

Аферисты также совершают IT-хищения, направляя в банки распоряжения о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам. Характерной особенностью является тот факт, что клиент не имеет желания осуществлять денежный перевод, но преступники создают и направляют банкам платежное распоряжение с попустительства клиента, введенного в заблуждение.