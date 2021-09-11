Бежать против ветра: 21 километр по центру Новосибирска

Запрет на присутствие зрителей, лужи и штормовой ветер не помешали любителям спорта пробежать заветную дистанцию — 21,1 километра. Полумарафон имени Раевича прошел в рамках Сибирского фестиваля бега в Новосибирске.

Красный проспект в субботу утром превратился в огороженный стадион. Каждому из бегунов предстояло преодолеть пять кругов по 4,2 километра по Красному проспекту — от улицы Фрунзе до улицы Советской.

Впервые полумарафон памяти Александра Раевича организовали ученики знаменитого тренера в 1998 году. Последние пару лет из-за пандемии забег проводится в усеченном формате — с ограничением участников и возраста. В 2021 году бежать могли люди старше 16 лет.

Бегуны выстроились в очередь в огромные палатки возле памятника Ленину, чтобы побыстрее переодеться и успеть размяться перед стартом. Некоторые в нетерпении начинали переодеваться прямо на улице.

Накануне МЧС разослало предупреждения о штормовом ветре, но это не остановило любителей бега. Кто-то оделся чуть теплее, а кто-то оголился до шорт — во время бега все равно станет жарко.

Известный морж из Кольцово Николай Глушков только порадовался прохладной погоде. Вместо костюма он сделал надпись на спине: «Правда всегда одна».

«Я ждал эту погоду! За все время полумарафонов было два раза с дождичком и результаты естественно выше, комфортнее бежать. За праздником идешь, участвуешь с молодежью потому что какой у них позитив, какой запал, это мне еще на один год!», — поделился Глушков.

Требований к внешнему виду нет, поэтому большинство оделись исходя из удобства — неброская комфортная спортивная одежда. Но не все.

Одна участница, наоборот, подобрала максимально яркий — желтый костюм с юбочкой. На дистанции она выполняет роль пейсмейкера — человека, который бежит с определенной скоростью, чтобы другие участники могли бежать с ней и добиться нужного результата.

«С 2016 года бегаю каждый год полумарафон Раевича. Мне нравится быть пейсером, бежать в компании. А костюм такой веселый, чтобы всем поднять настроение, и себе в том числе», — сказала Анна Кизитова.

В ожидании старта спортсмены делали растяжки, разогревали мышцы, бегали на месте и морально готовились к дистанции. Многие радостно общались и обнимались. Большинство принимают участие в полумарафоне не первый раз, и воспринимают соперников скорее, как приятелей, с которыми, наконец-то, собрались на праздник духа и тела.

Все побежали, и я побежал

Ровно в 10.00 из стартового пистолета выстрелил мэр Анатолий Локоть. Первыми побежали женщины. В этом году их набралось 264.Еще через восемь минут на старт вышли мужчины. Конкуренция у них оказалась больше — 483 участника.

Самые быстрые догнали девушек, и все участники полумарафона слились в один поток, который постепенно стал делиться по скорости бега.

Лидеров забега можно было определить по близости к машинам с цифровым табло (показывающим время забега).

Очень быстро у девушек определился будущий победитель — новосибирская бегунья, серебряный призер чемпионата России по полумарафону Анна Викулова. Она быстро оторвалась от преследовательниц и начала борьбу сама с собой за время на дистанции.

У мужчин вырвались вперед братья-легкоатлеты Евгений и Анатолий Рыбаковы из Кемеровской области. Они неоднократно становились победителями полумарафона Раевича.

Для бегунов организовали пункты с водой и изотоником (напиток для поддержания водно-солевого баланса). Участники хватали стаканчики прямо на бегу, быстро выпивали и кидали в сторону мусорного бака.

Некоторым подавали воду болельщики, которые пришли поддержать своих бегунов, несмотря на официальный запрет присутствия зрителей.

Случайные прохожие тоже останавливались посмотреть на отважных спортсменов, которые в такую погоду вышли на забег в коротких шортах. Внимание также приковывали участники неспортивного вида — в деловом пиджаке или костюме супергероя.

Если первый круг многие участники бежали бодро, улыбались и махали прохожим и фотографам, то дальше бегунам становилось все труднее. Кто-то переходил на шаг, останавливался возле пунктов с водой и поливал себя из стакана. Другие вытирали лицо футболкой и пытались отдышаться.

«Давай, держи темп!», «Подключай ноги!», — тренеры старались подбодрить и направить участников забега, преодолевающих трудную дистанцию по лужам против сильного ветра до 20 метров в секунду.

Долгий счастливый финиш

На финише бегунов ждали организаторы с секундомерами, памятными медалями и бутылками воды.

Победители полумарафона получат по 130 тысяч рублей.

Первой пересекла финишную черту новосибирская спортсменка и прошлогодний победитель новосибирского полумарафона Анна Викулова. Она показала время 1 час 11 минут.

«Было тяжеловато, это мой второй полумарафон за шесть дней. Ветер сильный, было не совсем просто. Со второго круга я уже бежала одна. Я не ставила цели побить личный рекорд. Мне было главное победить», — сказала Sibnet.ru Анна Викулова.

Фото: © пресс-служба Сибирского фестиваля бега

Затем финишировал многократный победитель полумарафона Раевича Анатолий Рыбаков. Его результат 1 час 3 минуты. В этот раз он обошел своего брата Евгения. По стечению обстоятельств Рыбаков бежал под номером «1».

Как и сама дистанция, финиш в полумарафоне длится долго. Если победители пробежали 21,1 километра за час с небольшим, то остальным понадобилось гораздо больше времени, некоторые финишировали через час или два после лидеров.

Но в какое бы время не финишировали участники, счастье на их лицах было заметнее усталости, и все говорили: «Смогли победить себя!».

Корреспондент Sibnet.ru Вячеслав Корзун финишировал со временем 2 часа 16 минут и тоже остался доволен результатом: «Я сделал это. Пять лет назад начинал бегать, и для меня полумарафонская дистанция была из области фантастики. Но, как говорится, упорство и труд все перетрут».