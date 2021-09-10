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Крис Хемсворт показал жесткую тренировку для фильма «Эвакуация 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Крис Хемсворт опубликовал видео с тренировки с описанием всех упражнений, с помощью которой он приводит себя в форму для съемок в триллере «Эвакуация 2» для Netflix.

«Попробуйте эту небольшую тренировку и позвольте легким кричать о милосердии», — написал Хемсворт в Instagram под спортивным видео.

В тренировку Криса Хемсворта входят:

  • 3-х минутный боксерский раунд (кардио)
  • 50 приседаний (нижняя часть тела)
  • 40 сидячих толчков (подвижность)
  • 20 повторений на каждое (основное) упражнение
  • 25 отжиманий (верхняя часть тела)

Всего актер выполняет по четыре подхода с отдыхом между подходами по две минуты. Интенсивные тренировки нужны ему для быстрого, впечатляющего результата. В фильме «Эвакуация 2» ему придется участвовать в большом количестве боевых сцен.

В первой части «Эвакуации» главный герой — профессиональный наемник Тайлер Рэйк, соглашается на выполнение самого сложного задания в свой жизни. Ему необходимо освободить из заточения сына международного преступника, которого держат в одной из самой охраняемой тюрем мира в городе Дакка, столице Бангладеш.

Во второй части фильма умелому наемнику Рейку вновь предстоит взять на себя смертельно опасное задание особой важности. Сиквел «Эвакуации» снимут братья Руссо для стримингового сервиса Netflix. Съемки начнутся уже в сентябре.

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