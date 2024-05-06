Герои спин-оффа «Ворониных» простятся с умершим Борисом Клюевым

Телеканал СТС приступил к съемкам комедийного сериала «Костя — Вера», который будет спин-оффом «Ворониных». В проекте герои простятся с главой семейства Николаем Петровичем (Борисом Клюевым).

По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу.

Тем временем поиск себя вынуждает Леню (Станислав Дужников) перебраться сначала к матери, а потом и к младшему брату. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши (Карина Орлова) Сергей (Николай Новоселов).

Простой парень из провинции не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна в свое время, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для дочери.

«Трудно представить этот проект без Бориса Владимировича», — призналась актриса Екатерина Волкова.

Борис Клюев умер в 2020 году в возрасте 76 лет. В сериале «Воронины» он снимался с 2009 до 2019 года.