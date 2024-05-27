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Популярного американского актера случайно застрелили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Актер сериалов «Мир Дикого Запада» и «Мыслить как преступник» 37-летний Джонни Уэктор погиб, его случайно застрелили в ходе неудачного преступления.

По информации издания Variety, которое ссылается на заявление полиции Лос-Анджелеса, актера смертельно ранил один из трех грабителей, пытавшихся украсть деталь его автомобиля.

Когда Уэктор обнаружил грабителей, то предпринял попытку остановить их, в ответ те открыли огонь. После этого грабители скрылись с места преступления, их поиски продолжаются.

Джонни Уэктор родился в 1986 году в США. Он сыграл в сериалах «Мыслить, как преступник», «Пожарная часть 19», «Сибирь» и «Мир Дикого Запада». В последнем он исполнил роль Ганни Томпсона.

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