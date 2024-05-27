«Майор Гром: Игра» стал лидером проката, но не оправдал ожиданий

Фильм «Майор Гром: Игра» предсказуемо стал главной новинкой в кинотеатрах и занял первое место по кассовым сборам.

Вторая часть истории про Игоря Грома за первый уикенд собрала 162,9 миллиона рублей. При этом киноэксперты предполагали, что фильм сможет заработать все 300 миллионов, поскольку показывал хорошие цифры с предпродаж билетов.

На втором месте в топе по кассовым сборам фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», на третьем — фильм «Сто лет тому вперед».