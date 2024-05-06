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Назван топ-5 убыточных голливудских фильмов 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Капитан Марвел 2»

Четыре проекта студии Disney попали в пятерку самых крупных провалов 2023 года, возглавил топ фильм «Капитан Марвел 2».

Убытки проекта «Капитан Марвел 2» составили 237 миллиона долларов, пишет Deadline. Отмечается, что общий доход ленты с бюджетом в 270 миллионов составил всего 218 миллионов.

На втором месте кинокомикс «Флэш» от Warner Bros. Его потери составили 155 миллионов долларов. На третьем месте «Индиана Джонс и Колесо судьбы» с убытком в 143 миллиона долларов.

Также в топ провальных голливудских релизов попали мультфильм «Заветное желание» от Walt Disney Animation Studios и комедийный хоррор «Особняк с привидениями».

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