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Трейлеры российских проектов номинировали на американскую премию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Трейлеры российских проектов оказались в числе номинантов на премию в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards.

Номинантами в категории «Лучший зарубежный экшн» и «Лучший зарубежный саундтрек» стали трейлеры кинокомикса «Майор Гром: Игра» и фильма «Сто лет тому вперед».

Ролики сказок «Летучий корабль» и «Волшебник изумрудного города» номинированы в категории «Лучший зарубежный семейный фильм/анимация».

Промо фантастического триллера «Человек ниоткуда» попало в номинацию «Лучший зарубежный триллер», а ролик сериала «Эпидемия» — в категорию «Самый оригинальный зарубежный трейлер».

Лауреаты 23-й американской премии Golden Trailer Awards будут объявлены 30 мая.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?