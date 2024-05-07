Трейлеры российских проектов номинировали на американскую премию

Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Трейлеры российских проектов оказались в числе номинантов на премию в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards.

Номинантами в категории «Лучший зарубежный экшн» и «Лучший зарубежный саундтрек» стали трейлеры кинокомикса «Майор Гром: Игра» и фильма «Сто лет тому вперед».

Ролики сказок «Летучий корабль» и «Волшебник изумрудного города» номинированы в категории «Лучший зарубежный семейный фильм/анимация».

Промо фантастического триллера «Человек ниоткуда» попало в номинацию «Лучший зарубежный триллер», а ролик сериала «Эпидемия» — в категорию «Самый оригинальный зарубежный трейлер».

Лауреаты 23-й американской премии Golden Trailer Awards будут объявлены 30 мая.