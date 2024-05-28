Безруков предстал перед зрителями в образе адвоката Плевако

Тизер-трейлер исторического детектива «Плевако» появился в Сети. Главную роль исполняет Сергей Безруков.

Многосерийная картина рассказывает о легендарном российском адвокате и блестящем ораторе, которого современники прозвали «московским златоустом», – Федоре Плевако

По словам создателей проекта, на сериал их вдохновила реальная история жизни адвоката Плевако. По сюжету, выдающийся ораторский талант и природная смекалка героя помогали ему в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считали его героем.

Но однажды мир героя начинает рушиться: в его конторе проводятся обыски, королева воровского мира Сонька Золотая Ручка хочет ему отомстить, а внезапно вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене рискуют обернуться катастрофой.

Премьера сериала «Плевако» состоится в онлайн-кинотеатре Premier, точной даты выхода пока нет, ожидается, что проект покажут в этом году.