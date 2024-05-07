Петров сыграет почтальона во времена Великой Отечественной войны

Актер Александр Петров приехал в город в Касимов Рязанской области для съемок в фильме Почтарь».

Съемки нового военного фильма уже стартовали, сообщает «Российская газета» со ссылкой на зампреда рязанского правительства Артема Никитина.

Петров сыграет главную роль в фильме «Почтарь», который расскажет историю чудаковатого молодого почтальона из тылового городка во времена Великой Отечественной войны.

Съемки будут проводиться не только в Касимове, но и во многих других местах рязанского региона.

Кроме Петрова в фильме снимутся Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Инга Оболдина, Алексей Розин и Федор Лавров. Автор сценария и режиссер-постановщик – Андрей Разенков.