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Петров сыграет почтальона во времена Великой Отечественной войны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Quintin Soloviev / CC BY-SA 4.0

Актер Александр Петров приехал в город в Касимов Рязанской области для съемок в фильме Почтарь».

Съемки нового военного фильма уже стартовали, сообщает «Российская газета» со ссылкой на зампреда рязанского правительства Артема Никитина.

Петров сыграет главную роль в фильме «Почтарь», который расскажет историю чудаковатого молодого почтальона из тылового городка во времена Великой Отечественной войны.

Съемки будут проводиться не только в Касимове, но и во многих других местах рязанского региона.

Кроме Петрова в фильме снимутся Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Инга Оболдина, Алексей Розин и Федор Лавров. Автор сценария и режиссер-постановщик – Андрей Разенков.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?