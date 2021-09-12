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Еврейский центр для детей откроется в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: hoyasmeg / Attribution License

Открытие крупнейшего в РФ детского еврейского центра состоится в Томске в это воскресенье, 12 сентября, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Открытие состоится в 14 часов по адресу улица Розы Люксембург, 38/1. Центр построен рядом с синагогой на средства еврейской общины и пожертвования спонсоров.

В новом комплексе будут расположены группы пребывания и ухода за детьми, в том числе с ограниченными возможностями, а также секции: помимо еврейской культуры и языка, это робототехника, шахматы, керамика, мини-гольф.

«Услугами центра смогут пользоваться все желающие ребятишки Томска, как малыши, так и школьники», – сказал главный раввин Томской области Леви Каменецкий.

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Жизнь #Религия #Образование
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