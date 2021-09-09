Новый сезон «Битвы экстрасенсов» выйдет с новым скептиком

Новый, 22-й сезон шоу «Битва экстрасенсов» выйдет на ТНТ с 25 сентября, к команде добавится новый скептик Илья Ларионов.

В «Битву» пришел известный иллюзионист, менталист, «король внимания» Илья Ларионов. Он вычислит настоящих экстрасенсов среди массы притворщиков и определит сильнейшего из одаренных, сообщает Teleprogramma.pro.

В первом выпуске создатели шоу покажут этап кастинга. Чтобы попасть в передачу, претендентам предстоит пройти традиционные испытания «Ширма» и «Багажник». Но уже на этих стандартных проверках их ждет немало сюрпризов.

22-а «Битва экстрасенсов» стартует 25 сентября в 19.30 на канале ТНТ.