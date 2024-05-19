Гецати оставил пять фавориток в шоу «Невеста. Экстра любовь»

Главный герой романтического проекта «Невеста. Экстра любовь» Константин Гецати выбрал пять девушек, которые поборются за его сердце.

В выпуске от 18 мая, Гецати провел групповое и индивидуальное свидания. Самое близкое общение досталось Валерии Некрасовой. Сначала герой решил, что он ей не нужен, но девушка переубедила его.

В церемонии Гецати принял решение попрощаться с Лизой Ткаченко. Она в слезах отправилась домой.

В проекте остались пять девушек: Алиса Кретова, Ольга Меганская, Саша Волкова, Валерия Некрасова и Анна Голубых.

Со всеми претендентками у Гецати сложились свои отношения и пока фаворитку выделить сложно. Если рассматривать прошедшие свидания, то самые яркие эмоции у Гецати вызывали Меганская и Некрасова.