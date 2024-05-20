Фаворитка «Биты экстрасенсов» неожиданно покинула проект

Ведьма Николь Кузнецова покинула «Новую битву экстрасенсов» по решению зрительского голосования.

Кузнецова попала в номинацию после того, как оказалась в «черном конверте». Она вызвала на дуэль Лизу Петрову. Обе участницы справились с испытанием.

В итоге голоса зрителей распределились следующим образом:

Отставить Николь Кузнецову — 41 934 голоса

Оставить Лизу Петрову — 143 686 голосов

Оставить обеих —104 937 голосов

Кузнецова была разочарована таким результатом и попросила дать ей еще один шанс. Все экстрасенсы поддержали ведьму, кроме Петровой. Она посчитала не справедливым идти против мнения зрителей.

В итоге ведущий Марат Башаров вынес вердикт — Николь Кузнецова должна покинуть проект. Она пожелала победы Максиму Левину.