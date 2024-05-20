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Фаворитка «Биты экстрасенсов» неожиданно покинула проект

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Новая битва экстрасенсов»

Ведьма Николь Кузнецова покинула «Новую битву экстрасенсов» по решению зрительского голосования.

Кузнецова попала в номинацию после того, как оказалась в «черном конверте». Она вызвала на дуэль Лизу Петрову. Обе участницы справились с испытанием.

В итоге голоса зрителей распределились следующим образом:

Отставить Николь Кузнецову — 41 934 голоса
Оставить Лизу Петрову — 143 686 голосов
Оставить обеих —104 937 голосов

Кузнецова была разочарована таким результатом и попросила дать ей еще один шанс. Все экстрасенсы поддержали ведьму, кроме Петровой. Она посчитала не справедливым идти против мнения зрителей.

В итоге ведущий Марат Башаров вынес вердикт — Николь Кузнецова должна покинуть проект. Она пожелала победы Максиму Левину.

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nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

paramedic

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pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.