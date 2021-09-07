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Сексологи заметили проблемы с либидо после коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Снижение полового влечения может наблюдаться у женщин, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщил президент «Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук.

«Причин много, начиная от астении до повреждения вомероназального органа, отвечающего за восприятие феромонов. При потере обоняния при COVID-19 не только временно теряются запахи, при этом ухудшается улавливание запахов противоположного пола, а это опосредованно тоже снижает сексуальное влечение. Часто сопутствующая депрессия усугубляет картину», — цитирует URA.RU Кульгавчука.

Он отметил, что любое серьезное заболевание ухудшает сексуальное влечение и ослабляет половую сферу.

«Природа через гормональные механизмы в таких случаях оберегает от размножения в сложный период. При коронавирусе мы только начинаем собирать информацию, и уже известно, что, например, у мужчин поражаются клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона, отвечающего, в свою очередь, за сексуальное влечение», — отметил сексолог.

Сексолог Дмитрий Гарин заверил, что снижение либидо носит временный характер. «Влечение зависит от количества энергии. После болезни вся энергия идет на восстановление. Когда восстановится энергия — появится желание», — сказал врач.

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