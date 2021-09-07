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Производители предупредили о проблемах с кондиционерами в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) уведомила власти о сложностях с ввозом в страну хладагентов для холодильников и кондиционеров, соответствующее письмо РАТЭК направила главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову.

Импортеры гидрофторуглеродов с июля 2021 года стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче разрешительных документов на ввоз хладагентов и техники, в которой они содержаться. Ведомство объясняло отказы исчерпанием в этом году предельно допустимого объема потребления гидрофторуглеродов, говорится в письме.

«В итоге складывается ситуация, при которой произошло фактическое введение и распределение квоты на импорт гидрофторуглеродов в 2021 году при отсутствии законодательно закрепленной квоты и установленного механизма распределения квоты», — приводит РБК содержание письма.

Оформившие разрешение на ввоз гидрофторуглеродов до июля 2021 года получили квоту, остальные же до начала 2022 года не смогут ввезти свою продукцию. Это приведет к серьезным убыткам импортеров, так как поставки уже запланированы, продукция закуплена и многие товары находятся в пути.

Представитель ассоциации Антон Гуськов отметил, сейчас речи о дефиците техники не идет, так как у производителей есть запасы хладагентов. Но невозможность получить лицензию приведет к тому, что многие компании не смогут ни произвести продукцию, ни импортировать ее. Без разрешительных документов импортеры должны будут возвращать продукцию поставщикам.

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