Кемерово подаст заявку на проведение ЧМ по боксу

Кемерово будет претендовать на проведение у себя через четыре года чемпионата мира по боксу, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
«Мы подготавливаем все документы и подаем заявку на проведение в Кузбассе чемпионата мира по боксу в 2025 году», — заявил глава региона, выступая на церемонии закрытия чемпионата России по боксу среди мужчин в Кемерово.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев уточнил, что организация поддержит заявку. «Федерация бокса России полностью поддерживает инициативу и приложит все усилия, чтобы в 2025 году прошел в Кемерово», — отметил он.
Спортивный арбитражный суд в 2020 году вынес решение, согласно которому Россия не может претендовать на проведение ЧМ и ОИ в течение двух лет. Российским спортсменам также запрещено выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом РФ.
UynachalnicaИшь ты, кормилец какой выискался...
Удавиковну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег
лачиновДурачка включил. Если бы налоги платили по месту расположения предприятий, а не центральных офисов кампаний,...
SinkНикто не понимает разве что компании находятся в регионах, там производят, зарабатывают эти налоги а...