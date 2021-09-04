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Кемерово подаст заявку на проведение ЧМ по боксу

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © International Olympic Committee

Кемерово будет претендовать на проведение у себя через четыре года чемпионата мира по боксу, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Мы подготавливаем все документы и подаем заявку на проведение в Кузбассе чемпионата мира по боксу в 2025 году», — заявил глава региона, выступая на церемонии закрытия чемпионата России по боксу среди мужчин в Кемерово.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев уточнил, что организация поддержит заявку. «Федерация бокса России полностью поддерживает инициативу и приложит все усилия, чтобы в 2025 году прошел в Кемерово», — отметил он.

Спортивный арбитражный суд в 2020 году вынес решение, согласно которому Россия не может претендовать на проведение ЧМ и ОИ в течение двух лет. Российским спортсменам также запрещено выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом РФ.

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