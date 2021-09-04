Байден рассекретил теракт 11 сентября

Президент Байден подписал распоряжение, которое потребует обнародования секретных правительственных документов, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Они будут опубликованы в течение полугода.

«Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях», — говорится в указе.

Исполнительный указ предписывает Министерству юстиции и другим соответствующим ведомствам осуществлять надзор за рассекречиванием документов, связанных с расследованиями ФБР 11 сентября, передает Washington Post.

Байден напомнил, что выполняет обещание, данное им во время предвыборной кампании, в котором он поклялся обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических нападениях на Америку 11 сентября 2001 года в случае избрания.