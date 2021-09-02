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Причины противостояния «Металлурга» и «Трактора» раскрыли в фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Уральское дерби» о противостоянии хоккейных клубов Челябинской области вышел на онлайн-платформах, картина пролила свет на причины битвы между командами «Металлург» и «Трактор».

В Континентальной хоккейной лиге играют только две команды из одного региона — «Трактор» из Челябинска и «Металлург» из Магнитогорска. В документальном фильме «Уральское дерби» болельщики команд рассказали, что соревнование в первую очередь идет не между командами, а между городами.

«Главный ресурс Урала — это не полезные ископаемые, главный ресурс — это наши воспитанники», — рассказала болельщица «Трактора» Татьяна в фильме.

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В документальной ленте показывают детские команды главных хоккейных городов Урала. Они, как взрослые, готовы на смерть биться ради победы. Даже к детским командам приковано внимание, и здесь соперничество между «Трактором» и «Металлургом» нисколько не слабее, чем у представителей КХЛ.

Все дело в том, что из маленьких хоккеистов стараются вырастить будущих звезд, которые в дальнейшем прославят их родину. В этом и есть главное состязание Челябинска и Магнитогорска. В этих городах хоккеисты — одна их самых уважаемых профессий.

Среди прославившихся хоккеистов, которые начинали карьеру в уральских командах, — Евгений Малкин, Алексей Береглазов, Илья Самсонов («Металлург»), Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов, Антон Белов («Трактор»).

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Спорт #Хоккей #Кинематограф
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