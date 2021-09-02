Производство одноразовых товаров из пластика запретят в России

Запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки может быть введен в России через два года, сообщил глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

Столько времени потребуется на создание мощностей для производства альтернативных товаров. «В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей]», — сообщил Буцаев в интервью ТАСС.

Ранее РЭО подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Отмечалось, что запрет данных видов товаров и упаковки может быть введен только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.

В список товаров, рекомендованных к запрету, вошли пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для яиц.

В списке есть и несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.