НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Французский комедийный сериал «Тиндер 80» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
353 0
Фото: © кадр из сериала «Тиндер 80»

Комедийный сериал «Тиндер 80» о создании социальной сети для обмена эротическими фотографиями вышел в видеосервисе Wink.

Сюжет сериала развивается во Франции в начале 80-х годов. На дворе наступает новая эра. Интернета еще нет, но во многих домах появляется компьютерная сеть Минитель, которая позволяет обмениваться сообщениями друг с другом.

Новая технология открывает новые возможности, и трое креативных студентов Стефани, Симон и Тони придумывают создать уникальный бизнес. Они запускают услугу по обмену эротическими сообщениями и называют ее «3615 Monique».

Авторы сериала запланировали по меньшей мере три сезона, а первый сезон «Тиндера 80»уже можно посмотреть в видеосервисе Wink. Сериал доступен бесплатно по подписке «Трансформер Акция».

Еще по теме
Фильм ужасов «Судная ночь навсегда» вышел в Wink
Последний сезон «Ходячих мертвецов» появился в Wink
Фильм «Огонь» с Янковским и Хабенским появился в Wink
«Круэлла» с Эммой Стоун появилась в видеосервисе Wink
смотреть все
Культгид #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Обналичившая 74 миллиона банда томичей предстанет перед судом
Сервис для определения больничных инфекций впервые внедрили в Томске
Трое погибли в столкновении двух отечественных авто в Приангарье
Новый терминал томского аэропорта начнут строить в сентябре
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Самое обсуждаемое
25
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
22
МИД предупредил об охоте США за россиянами
19
Талибы убили известного афганского певца
17
Поклонскую отправят на острова в Африке
14
США построят гравитационный аккумулятор
Sibnet.Ru