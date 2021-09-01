Французский комедийный сериал «Тиндер 80» вышел в Wink

Комедийный сериал «Тиндер 80» о создании социальной сети для обмена эротическими фотографиями вышел в видеосервисе Wink.

Сюжет сериала развивается во Франции в начале 80-х годов. На дворе наступает новая эра. Интернета еще нет, но во многих домах появляется компьютерная сеть Минитель, которая позволяет обмениваться сообщениями друг с другом.

Новая технология открывает новые возможности, и трое креативных студентов Стефани, Симон и Тони придумывают создать уникальный бизнес. Они запускают услугу по обмену эротическими сообщениями и называют ее «3615 Monique».

Авторы сериала запланировали по меньшей мере три сезона, а первый сезон «Тиндера 80»уже можно посмотреть в видеосервисе Wink. Сериал доступен бесплатно по подписке «Трансформер Акция».