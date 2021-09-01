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Ростелеком обеспечит услугами связи Восточный экономический форум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком предоставит телекоммуникационные услуги на Восточном экономическом форуме, который пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 2–4 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Ростелеком организует доступ к высокоскоростному интернету и проводной телефонии на всех площадках форума. На набережной ДВФУ будет развернут публичный Wi-Fi с устойчивой зоной покрытия более километра. 

В номерах гостиничных корпусов специалисты компании установят более 2,6 тысячи ТВ-приставок «Интерактивного телевидения» и подключат телефонную связь. Кроме того, Ростелеком обеспечит услугами связи 11 павильонов и центральную площадку выставки «Улица Дальнего Востока».

«Благодаря бесперебойному доступу в интернет участники, гости и организаторы форума смогут круглосуточно быть на связи, обмениваться сообщениями, фотографиями и впечатлениями», сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Для обеспечения мероприятия телекоммуникационными решениями компания использует собственную магистральную инфраструктуру, а также организовывает два независимых канала передачи данных, что сводит вероятность прерывания сервисов к минимуму.

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