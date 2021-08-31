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Шаманы попросили официального признания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Аркадий Зарубин / CC BY-SA 3.0

Российские шаманы направили обращение президенту России Владимиру Путину, где попросили придать шаманизму статус одной из религий, тогда как сейчас он находится «в задавленном состоянии», сообщил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

«Шаманизм является старейшей из всех религий, сопровождающей человеческое общество на протяжении его тысячелетней истории. Он был фундаментом для образования традиционных религий многих народов, сохранившись в их обрядовой практике», — говорится в обращении, текст которого опубликован странице Управления верховного шамана в соцсети «ВКонтакте».

Документ приняли на съезде шаманов, состоявшемся в начале августа. Шаманы попросили президента уравнять их религию с другими.

«Шаманизм фактически не признан в нашем государстве. А это большое число людей, чья религия предков нуждается в поддержке и признании на всех уровнях власти», — добавляется в обращении.

Основными религиями, представленными в России, являются христианство (православие), а также ислам, иудаизм и буддизм.

Кто такие шаманы?

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