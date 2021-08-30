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«ТМ Электроникс» доставит товар за 99 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АО «МЦСТ»

Крупнейший дискаунтер «ТМ Электроникс» весь сентябрь будет доставлять электронные компоненты, радиодетали и комплектующие всего за 99 рублей.

«ТМ Электроникс» объявил акцию ко Дню знаний — электронные компоненты и комплектующие доставят в любой населенный пункт России за 99 рублей. Предложение актуально как для юридических лиц, так и частных заказчиков. Срок проведения акции — по 30 сентября 2021.

При этом бесплатной остается доставка при заказе на сумму, превышающую 5 тысяч рублей, а также заказов независимо от суммы (даже если нужно отправить всего один резистор) в города-миллионники.

Ассортимент дискаунтера — полупроводниковая продукция, встроенные компоненты, оптоэлектроника, трансформаторы, источники света и звука, реле и контакторы, автоматика, пассивные элементы, блоки питания, провода и кабели, компьютерные комплектующие. Это более 400 тысяч товаров по самым оптимальным ценам. Каждая деталь заказывается у его производителя и потому имеет необходимый сертификат соответствия.

Покупатель может либо сам выбрать необходимую электронную продукцию, либо прибегнуть к помощи специалистов. Сотрудники «ТМ Электроникс» помогут клиентам в решении любых вопросов.

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Технологии #Компьютеры #Гаджеты
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