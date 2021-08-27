Теракты в кабульском аэропорту унесли жизни более 100 человек

Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших военных США, превысило 100, сообщил высокопоставленный чиновник афганского минздрава.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

В результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан и 13 американских военных, приводит РИА Новости данные Пентагона.

Ответственность за теракты взяло на себя подразделение запрещенной в России террористической организации ИГ «Вилаят Хорасан»

На фоне вывода американского контингента «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны.

Через аэропорт афганской столицы после взятия ее силами движения продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, сотрудничавших с западными с западными силами.