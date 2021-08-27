Теракты в кабульском аэропорту унесли жизни более 100 человек

Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших военных США, превысило 100, сообщил высокопоставленный чиновник афганского минздрава.
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
В результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан и 13 американских военных, приводит РИА Новости данные Пентагона.
Ответственность за теракты взяло на себя подразделение запрещенной в России террористической организации ИГ «Вилаят Хорасан»
На фоне вывода американского контингента «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны.
Через аэропорт афганской столицы после взятия ее силами движения продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, сотрудничавших с западными с западными силами.
gtk87Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...
correctorПотому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..
correctorНациональная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??
VALGOR"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....