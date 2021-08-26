Пловец с Алтая установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Пловец из Горно-Алтайска Роман Жданов в первый день соревнований завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 50 метров брассом и установил новый мировой рекорд в классе SB3.

Он проплыл дистанцию за 46,49 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал итальянцу Эфрему Морелли, который на соревнованиях 2019 года показал время 47,49 секунды, сообщает РИА Новости.

Уже на следующий день он стал бронзовым призером в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем. Дистанцию Жданов преодолел за 1 минуту 26,95 секунды.

Роману Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, студент Горно-Алтайского госуниверситета. Тренируется в городе Бийск соседнего Алтайского края. Жданов – заслуженный мастер спорта России и неоднократный призер чемпионатов Европы и мира.