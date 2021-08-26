Мединский предложил новый обязательный ЕГЭ

ЕГЭ по истории необходимо сделать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — цитирует Мединского ТАСС.

Мединский также отметил, что в России необходимо совершенствовать ЕГЭ и не оставлять его единственным критерием оценки.

В 2017 году бывший министр образования и науки Ольга Васильева заявила о планах сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году. Но Национальный родительский комитет выступил против этой инициативы.