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Мединский предложил новый обязательный ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

ЕГЭ по истории необходимо сделать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — цитирует Мединского ТАСС.

Мединский также отметил, что в России необходимо совершенствовать ЕГЭ и не оставлять его единственным критерием оценки.

В 2017 году бывший министр образования и науки Ольга Васильева заявила о планах сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году. Но Национальный родительский комитет выступил против этой инициативы.

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