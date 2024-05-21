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Участники досрочного ЕГЭ смогут пересдать один из предметов

Источник:
ТАСС
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Участники досрочного ЕГЭ в 2024 году тоже смогут воспользоваться правом пересдачи одного предмета до конца приемной кампании 4 и 5 июля, сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня [пересдачи]. Если он выпускник текущего года», — сказал ТАСС Круглинский.

Президент Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании.

Досрочный этап ЕГЭ прошел с 22 марта по 22 апреля. Как ранее говорили в Рособрнадзоре, в этот период пересдача не была предусмотрена.

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