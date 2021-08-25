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Стало известно, подарят ли олимпийцам автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Фонд поддержки олимпийцев традиционно подарит автомобили чемпионам и призерам Олимпийских игр в Токио, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас работает фонд поддержки олимпийцев, и он традиционно это делает. Машины им вручаются», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, встреча президента России с олимпийцами, где их наградят орденами и медалями, состоится «своевременно».

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Олимпийским чемпионам положена выплата в 4 миллиона рублей, серебряным призерам — 2,5 миллиона рублей, бронзовым призерам — 1,7 миллиона рублей. В 2018 году после Олимпиады в Пхенчхане спортсменам дарили BMW — X6, X5 и X4.

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WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

obd

Даже такая индексация не спасёт, кроме зарплат в этих ведомствах полно проблем которые не решаются годами

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
Sibnet.Ru