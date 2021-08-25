Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест

Суд продлил мэру Томска Ивану Кляйну домашний арест на три месяца, сообщили в среду адвокаты главы города в своем Telegram-канале.

«Суд продлил домашний арест на три месяца», – говорится в сообщении. Защита хотела изменить меру пресечения, так как по состоянию здоровья Кляйну, который перенес операцию в онкоцентре, необходимы прогулки.

«Последствия перенесенной операции на сердце требуют хотя бы прогулок на свежем воздухе. Я отключен от семьи. Это сильно сказывается на психоэмоциональном состоянии», – добавил сам мэр в суде.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.