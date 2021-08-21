Российский боец ММА сломал руку и проиграл бой

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов сломал руку в поединке на турнире Bellator 265 против француза Чейка Конго. Россиянин сдался во втором раунде схватки.

Менеджер россиянина Андрей Спивачук уточнил в интервью «Матч ТВ», что Харитонов получил травму еще в первом раунде, после чего во втором пропустил несколько тяжелых ударов от французского бойца.

По итогам этого боя Харитонов потерял шансы побороться за титул Bellator. Конго является третьим номером организации в тяжелом весе, ему 46 лет. В послужном списке француза 31 победа и 12 поражений.

@Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2nd round!#Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021

Харитонов — один из самых титулованных российских бойцов ММА. Он провел в смешанных единоборствах 39 боев, одержав 31 победу и потерпев восемь поражений.