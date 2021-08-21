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Российский боец ММА сломал руку и проиграл бой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/kharitonovmma/

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов сломал руку в поединке на турнире Bellator 265 против француза Чейка Конго. Россиянин сдался во втором раунде схватки.

Менеджер россиянина Андрей Спивачук уточнил в интервью «Матч ТВ», что Харитонов получил травму еще в первом раунде, после чего во втором пропустил несколько тяжелых ударов от французского бойца.

По итогам этого боя Харитонов потерял шансы побороться за титул Bellator. Конго является третьим номером организации в тяжелом весе, ему 46 лет. В послужном списке француза 31 победа и 12 поражений.

Харитонов — один из самых титулованных российских бойцов ММА. Он провел в смешанных единоборствах 39 боев, одержав 31 победу и потерпев восемь поражений.

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Спорт #Единоборства
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