Уникальный каменный нож времен палеолита нашли на Алтае

Археологи во время раскопок в Чарышском районе Алтайского края обнаружили уникальный каменный нож с микроретушью, предположительно, времен палеолита, сообщил руководитель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов.

«Это очень редкая находка и уникальная вещь — обломок каменного ножа с микроретушью. Последний раз аналогичный объект был найден во Франции в 1962 году. Это крайне редкая находка, в мире таких насчитывается не более 10. Уникален этот нож именно микроретушью — это так называемая микрообработка лезвия, самый высокий уровень обработки каменного изделия, мельчайшая обработка камня вплоть до микромиллиметров», — рассказал ТАСС Сафронов.

Он отметил, что находка археологов, предположительно, относится к эпохе палеолита.

«Когда привезем находку в Барнаул, то уже точнее сможем определить время, но, я думаю, не менее 50 тысяч лет (до нашей эры). В основном, их могли использовать для обделки кожи, изготовления украшений из кости, для нанесения тончайшего орнамента», — сказал археолог.

Теперь задачей археологов будет определить, откуда пошла такая технология обработки камня, что даст понимание о том, на какой территории культура была более развитой.