Малышева рассказала о пользе тыквенных семечек для мужского здоровья

Тыквенные семечки содержат микроэлемент цинк, он делает сперматозоиды подвижнее, а также мешает развиваться аденоме (доброкачественной опухоли), сообщила врач Елена Малышева в телепрограмме «Жить здорово».

«Цинк — микроэлемент, который сообщает необходимую скорость мужским половым клеткам – сперматозоидам. Цинк есть в организме и хвостик (сперматозоида) крутится, а если его нет, то хвостик не крутится», — сказала Малышева.

Также цинк, который содержится в тыквенных семечках, благотворно влияет на предстательную железу, он не дает разрастаться аденоме (опухоли), отметил невролог Дмитрий Шубин.