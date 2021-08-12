Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарит ему 1 миллион долларов за победу на играх в Токио. Представитель политика назвал эту информацию фейком.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами», — написал Садулаев в Instagram.

Сейчас пост отредактирован, фраза о сумме исчезла. Представитель парламентария прокомментировал РБК, что информация об 1 миллионе долларов — фейк, депутат просто пригласил спортсмена в гости.

Гаджиев является депутатом Госдумы с 2003 года. До избрания в парламент он был замруководителя межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам по Южному федеральному округу. Согласно декларациям о доходах, выложенным на сайте Госдумы, за последние 10 лет Гаджиев заработал 54,2 миллиона рублей (737 тысяч долларов).

Садулаев на Играх в Токио стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2016 году он также участвовал в Играх в Рио, где выиграл золото в категории до 86 килограммов. На церемонии закрытия Олимпиады в Токио Садулаев был знаменосцем российской команды.