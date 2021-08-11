Профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID

Вариант коронавируса «дельта» сделал невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, считает профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca.

«Проблема в том, что этот вирус — не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать тех, кто привился», — цитирует РИА Новости Полларда.

По его словам, те, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно встретятся с коронавирусом, а средства для полной остановки его передачи нет.

По его словам, существующие вакцины эффективны в вопросе защиты от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов, но не от заражения. Даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека, вероятно, будет «помнить» о прививке в течение десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против нового штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.