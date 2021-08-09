Накопительная пенсия: что это и как получить

Граждане России плохо разбираются в пенсионной системе, особенно в порядке получения накопительной части пенсии, сообщила генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина. Почему люди не обращаются за своими деньгами и как их получить?

Накопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. 6% страховых взносов идут на накопительную пенсию. Она формируется после реформы 2002 года у мужчин 1953 года рождения и моложе и у женщин 1957 года рождения и моложе. По данным за 2020 год, средний размер накопительной пенсии составил 956 рублей в месяц.

«Подавляющему большинству людей накопительная система так и не стала понятной. Возможно, у них не было лишних денег, либо они не поверили в эту инициативу. В любом случае основой накопительной части пенсии стали взносы работодателей в размере 2–6%, и за счет них накопить получилось, увы, немного», — сказала Касина в интервью ТАСС.

По ее данным, меньше всего средств образовалось у мужчин, рожденных с 1953 по 1966 год, и женщин, рожденных с 1957 по 1966 год. Размер их накоплений в среднем не более 4–7 тысяч рублей. Аккумулировать на счете до 400 тысяч рублей смогли единицы, получавших большую белую зарплату и участвовавшие в программе государственного софинансирования.

«Люди каждый год читают в СМИ о том, что правительство в очередной раз замораживает накопительные пенсии. Звучит устрашающе. Но в реальности никакого замораживания нет. Накопительную часть пенсии чисто механически переводят в страховую. Это своего рода признание факта, что реформа не достигла успехов», — пояснила специалист.

Почему накопительную пенсию не забирают?

По словам Касиной, более 2 миллионов человек не востребовали накопительную часть своей пенсии. Это происходит по трем причинам.

Во-первых, выплата накопительной пенсии происходит при наступлении «дореформенного» пенсионного возраста. Не все об этом знают, поэтому люди ждут дольше, чем следует.

#Деньги Как накопить при маленькой зарплате

«Во-вторых, порядок получения накопительной пенсии в России заявительный. То есть человек должен сам обратиться в пенсионный фонд, будь он государственный или частный. Без заявления деньги никто не перечислит», — объяснила директор НПФ.

В-третьих, многие люди не обращаются за накопительной пенсией, поскольку она продолжает инвестироваться и по ней начисляется доход.

Невостребованные средства остаются на персональном счете, каждый год увеличиваются за счет инвестиционного дохода.

«Не забрал сегодня — имеешь право забрать в любое удобное время. И если сравнить с банковским депозитом, не востребованным после окончания срока размещения, который ожидает владельца по небольшой ставке до востребования, ставка инвестиционного дохода на накопления в НПФ по таким счетам едина для всех клиентов», — пояснила Касина.

Независимо от суммы накопительной пенсии порядок выплат по ней единый — за ней нужно обратиться. Проверить информацию о счете можно через личный кабинет в НПФ, с которым был заключен договор, или в личном кабинете на сайте ПФР. Если на счете будут невыплаченные средства, следующий шаг — написать заявление о том, чтобы их перечислили.