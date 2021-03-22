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Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Копилка с металлическими рублями
Фото: © Sibnet.ru
Идеальная заначка на черный день должна составлять сумму полугодового дохода. Но подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты. Как вырваться из замкнутого круга и научиться копить деньги даже при скромных доходах?

По информации Head Hunter, только у 4% есть финансовая подушка безопасности на полгода, остальные фактически живут от зарплаты до зарплаты. Но накопить могут и они, утверждает финансовый консультант Александр Доржиев. Это только кажется, что зарплата до копейки улетает на кредиты, коммуналку, продукты, одежду, школьные, транспортные расходы...  

Представим, что деньги деньги — вода, а семейный бюджет — бассейн, в который впадает один или несколько ручейков дохода. «Если бассейн дырявый, то он никогда не наполнится, сколько в него ни лей. Логично сначала заделать течь, верно? И тогда ваш бассейн будет постепенно наполняться», — объясняет Доржиев.

Дело в правильной последовательности трат и финансовой дисциплине. Для того чтобы начать копить при любом доходе, достаточно соблюдать пять правил. 

Первое: потратил — записал

Если спросить бухгалтера — можно ли вести учет доходов и расходов, удерживая цифры в голове, то в ответ можно получить, в лучшем случае, укоризненный взгляд. Первое и непреложное правило для финансиста — считать. Оно же касается и семейного бюджета.

Считать сейчас легко. Приложений для смартфонов, позволяющих фиксировать доходы и расходы, великое множество. Есть подобные услуги и в банковских мобильных приложениях. Если кто-то им не доверяет или опасается за сохранность данных, можно вести семейный бюджет в Excel или по старинке — на бумаге.

Главное — скрупулезно и своевременно вносить в счетчик все доходы и расходы. Учет лучше вести по категориям: продукты, транспорт, коммунальные услуги, развлечения. В список нужно вносить любые траты, даже то, что с виду кажется незначительной мелочью. Обязательно: истратил — записал. И также ли с поступлениями: получил — зафиксировал.

Второе: анализируй и планируй

Само по себе приложение с фиксацией доходов и расходов бесполезно, если к нему не приложить голову. После месяца, а лучше через два-три, надо приступить к анализу трат. 

В любом бюджете есть обязательные расходы, такие как платежи по кредитам, коммунальные платежи. Это то, что нужно отдавать обязательно. Невыполнение обязательств по долгам приводят только к их увеличению — к пеням и штрафам.

На всем остальном можно экономить. Например, продукты, которые покупаются домой. Если посмотреть на расходы, стает понятно, где были лишние траты и можно ли закупаться на меньшие суммы. Скорее всего, да. Например, раз в неделю по четко выверенным спискам.

Отдельной строкой стоит вынести еду вне дома. Например, обеды на работе. Если человек ходит в кафе, в ежедневном режиме ему может казаться, что на еду уходят незначительные суммы.

200 рублей в день на обед в кафе, это 1 тысяча рублей за пять дней, 4 тысячи в месяц и 48 тысяч рублей в год.

Офисный работник может заменить обеды в кафе едой, принесенной из дома. Если нет возможности обедать на работе, можно найти более дешевую альтернативу привычному заведению. Даже 50 сэкономленных рублей в день только на обедах – это уже доход (12 тысяч рублей в год).

Расходы на одежду должны быть в разумных пределах. А сезонную одежду и обувь лучше покупать по принципу «готовь сани летом». Обычно на зимнюю одежду большие скидки перед весной, и на летнюю — к осени.

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Можно сэкономить и на других привычках. Например, не брать кофе на вынос по дороге на работу. Если в среднем кружка кофе стоит 120 рублей, то это более 28 тысяч рублей в год.

«Покупая только необходимое, мы экономим, но не просто так, а с целью заботы о своем будущем (финансовом благополучии). Перестав беспокоиться о том, чего нам не хватает, и, убрав из рациона вредные и лишние продукты питания, мы живем дольше и качественнее», — отмечает Доржиев.

Третье: долги в первую очередь

Закрыть долги — первоочередная задача. Это чаще всего касается кредитов. И у многих кредит — не один. Ипотека, потребительский кредит, кредитная карта. Необходимо разобраться, сколько вы платите, и не переплачиваете ли? Посмотреть предложения других банков. Вероятно, кредит и кредитную карту или даже несколько займов можно объединить в один и рефинансировать, уменьшив ежемесячный платеж.

Уменьшив ежемесячный платеж на 1,5 тысячи, в год можно сэкономить 18 тысяч рублей и прибавить их к доходу.

Уменьшить платеж можно и досрочным погашением, пусть небольшими суммами раз в месяц или два, но в итоге ежемесячные платежи будут уменьшаться, свободных денег будет оставаться все больше.

Четвертое: откладывай всегда

Американцы традиционно 30% с зарплаты откладывают на счет. Но 30% с зарплаты россиянина, если доход небольшой, может показаться большой суммой. «Но если у вас получается откладывать хотя бы 5% ежемесячных доходов на протяжении 10-15 лет, даже при не очень значительных доходах, может накопиться немалая сумма», — отмечает представитель банка «Открытие».

Эксперты советуют взять за правило — любой доход подразумевает отчисление процента на вклад. И делать это нужно сразу — получил, отложил. Эти отчисления должны стать обязательными. 

Не стоит тянуть до конца месяца, рассчитывая, что можно будет положить на счет сэкономленные деньги. Удастся сэкономить — отлично! Но отчисления на счет должны быть в фиксированном размере и жестком графике, иначе затея провалится. 

#Деньги
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Разложите деньги по корзинам. Откройте два счета — рублевый и валютный. Рублевый будет доступнее, а долларовый может работать на долгосрочную перспективу. Пусть сначала на счете будет 50 долларов. Дальше — больше.

Главное — пополнять счета постоянно. Можно распределить отчисления с доходов следующим образом — 5% с аванса на досрочное погашение кредита, с зарплаты — 5% на рублевый вклад, со следующего аванса — на долларовый счет. И так по кругу.

«Самая правильная тактика — постепенное наращивание доли валюты в сбережениях с увеличением объема покупок в случае укрепления рубля. Основное преимущество валютного вклада – естественное сохранение своих сбережений в случае девальвации рубля», — комментирует директор казначейства РГС Банка Владимир Волков.

Пятое: ставь финансовые цели

Подавляющее большинство «хотелок» и «нужностей» в современном мире имеет свою цену. И если научиться ставить финансовые цели и определять приоритеты, мечта станет достижимой и переплачивать за нее не придется.

Откладывая деньги на счета, в том числе и в неприкосновенный запас, параллельно нужно иметь список желаемых покупок. В графе рядом с покупкой — стоимость. Тогда можно посчитать, сколько нужно откладывать, чтобы купить нужную вещь.

Безусловно, сумма всех желаемых покупок может получиться астрономической. И приобрести сразу все не получится, но это к лучшему. Приоритеты и желания со временем меняются. Поэтому надо периодически обновлять список и анализировать его по важности.

Когда наглядно виден список желаемых вещей со стоимостью и график увеличения накоплений, гораздо удобнее определять даты приобретений. Накопить на первоначальный взнос по ипотеке, современную домашнюю технику или мопед — уже не будет казаться несбыточной мечтой. И отпадет необходимость брать вещи в кредит.

Но большие приобретения нужно планировать на отдаленное время, а не на ближайший месяц. И начинать откладывать деньги важно не в последний момент. Если вдруг окажется, что вещь нужна срочно, а свободных финансов нет, придется запустить руку в неприкосновенный запас или брать кредит, вновь залезая в долги и фактически переплачивая за покупку.

В России с 22 по 28 марта проходит Неделя финансовой грамотности, организаторами которой выступают Министерство финансов РФ и Банк России. Цель — научить жителей страны ответственно распоряжаться деньгами.

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