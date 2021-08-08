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Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио

Источник:
ТАСС
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Фото: © Олимпийский комитет России

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39 золотых, 41 серебреных и 33 бронзовых награды), вторыми — китайцы (38-32-18), третьими — японцы (27-14-17), четвертыми — британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).

«Я очень доволен выступлением наших ребят, они героически сражались с соперниками, порой — с судьями. Тем не менее каждый в нашей команде —герой, который выполнил свою задачу на этих Олимпийских играх, команда будет с честью возвращаться домой», — сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Наибольшее количество золотых медалей российские спортсмены завоевали в борьбе — четыре. В вольной борьбе победы одержали Заур Угуев, Заурбек Сидаков и Абдурашид Садулаев, в греко-римской борьбе золото на счету Мусы Евлоева.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых наград и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне также завоевали 20 золотых медалей и стали четвертыми в общем зачете.

В Токио российская команда превзошла результат Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне — 68.

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