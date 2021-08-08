Жители Новокузнецка стали обладателями миллионных долгов за проезд

Несколько жителей Новокузнецка в Кемеровской области пожаловались, что на их транспортных картах появились миллионные долги. Администрация города объяснила это системным сбоем.

В субботу сразу несколько жителей Новокузнецка пожаловались в социальных сетях на странные списания «в минус» с их транспортных карт. Так. У одной из студентов появился долг за проезд в три миллиона рублей.

Другой житель города написал, что после поездки на в автобусе у него появился долг почти в 20 миллионов рублей. «Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — возмутился он.



Администрация города сообщила на своей странице в Instagram, что при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке. Держателей транспортных карт попросили пока не пользоваться ими.