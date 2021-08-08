НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Жители Новокузнецка стали обладателями миллионных долгов за проезд

Источник:
Sibnet.ru
411 0
Оплата за проезд по терминалу в автобусе
Фото: © Sibnet.ru

Несколько жителей Новокузнецка в Кемеровской области пожаловались, что на их транспортных картах появились миллионные долги. Администрация города объяснила это системным сбоем.

В субботу сразу несколько жителей Новокузнецка пожаловались в социальных сетях на странные списания «в минус» с их транспортных карт. Так. У одной из студентов появился долг за проезд в три миллиона рублей.

Другой житель города написал, что после поездки на в автобусе у него появился долг почти в 20 миллионов рублей. «Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — возмутился он.

Администрация города сообщила на своей странице в Instagram, что при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке. Держателей транспортных карт попросили пока не пользоваться ими.

Еще по теме
Водный городской транспорт появился в Новосибирске
Губернатор Приангарья рассказал Мишустину о головной боли чиновников
Путин открыл движение по Байкальскому тоннелю
S7 Group создаст новую бюджетную авиакомпанию
смотреть все
Кузбасс #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жители Новокузнецка стали обладателями миллионных долгов за проезд
Охранник выловил полутораметровую змею в ТЦ Иркутска
Красноярские синоптики предупредили о сильной мгле
Серебряная призерка Олимпиады из Бурятии вышла замуж
Самое популярное
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Жириновский предложил восстановить советские рынки
Илон Маск показал двигатели гигантской ракеты Super Heavy
Путин нанес газовый удар по США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
40
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
29
Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений
28
Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права
26
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
Sibnet.Ru