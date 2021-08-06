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Жительница Новосибирска прыгнула с ребенком в окно, убегая от полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пьяная жительница Новосибирска скрывалась от полицейских и прыгнула в окно вместе с годовалым ребенком, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, инцидент произошел в Заельцовском районе вечером в четверг. Местная жительница сообщила, что ее 33-летняя родственница в пьяном состоянии находится дома с 1,5-годовалым ребенком.

«В квартире, расположенной на пятом этаже дома, дверь никто не открывал. По истечении некоторого времени дверь открыла женщина с малолетним ребенком на руках. После того, как сотрудники полиции предложили женщине проехать в отдел полиции, гражданка устроила скандал и ударила одного из сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

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Полицейские уговорили женщину пройти с ними. Они спустились на первый этаж, где пьяная забежала в чужую квартиру и закрылась там. 

Пока сотрудники полиции пытались договориться, чтобы она открыла дверь, они услышали странные звуки и выбежали на улицу. Она увидели, как женщина при попытке выпрыгнуть из окна падает вместе с ребенком.

Малыша доставили в больницу, а его мать в отдел полиции. Там она «продолжала ввести себя неадекватно, пытаясь применить противоправные действия к сотрудникам полиции».

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Выяснилось, что женщина уже состоит на учете как неблагополучный родитель. Как уточнило СУ СКР по региону, в процессе прыжка из окна ребенок выпал из рук матери.

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совсем кловун выпал из реальности.

Nik3316

логика абзац))) ну ты как понимаю не ниже министра тут)))))

Uynachalnica

А пошто только одним мясом ограничиваться? Давайте сразу на всю потребительскую корзину введем, и штрафы...
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