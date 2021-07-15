«Спасти ребенка»: зачем психолог МЧС притворилась пьяной соседкой

«Мужчина угрожает сбросить трехлетнего сына с 14 этажа». Это сообщение получили все экстренные службы Иркутска. Вместе с полицейскими и следователями на место выехала психолог МЧС Валентина Харинская, и на протяжении трех с половиной часов притворялась подвыпившей соседкой, отговаривая мужчину от страшного поступка.

Громкое ЧП произошло днем во вторник, 13 июля. Житель одной из иркутских высоток перелез через ограждение балкона и, стоя на карнизе с сыном, требовал встречи с женой, угрожая сбросить малыша. Когда его силы были на исходе, он мог уже просто не удержаться и упасть, неадекватного отца удалось уговорить вернуться в квартиру — благодаря легенде, придуманной психологом МЧС.

Легенда «с колес»

После того как сообщение поступило в МЧС, времени на сбор информации о мужчине не было. Действовать психологу пришлось «с колес».

«Анализ идет с момента, как получаешь информацию о происшествии, о личности, об обстановке и не прекращается до завершения операции. Важны все детали. Услышал — анализируешь, увидел — анализируешь», — рассказывает психолог.

Когда спасатели подъехали к дому, Харинская оценила обстановку — мужчина настроен решительно, а значит выходить на соседние балконы в форме нельзя. Мужчина может расценить это как угрозу.

«Он также агрессивно реагировал на появление мужчин в зоне видимости, а значит, следовало на время и этот провоцирующий фактор исключить», — вспоминает специалист МЧС.

Мужчина, висящий на карнизе, сначала согласился разговаривать только с жительницей соседней квартиры Людмилой и ее сыном-подростком. Именно они первыми смогли привлечь его внимание.

Психолог сориентировалась — если он готов разговаривать с женщиной-соседкой, значит, она тоже станет ей. Харинская вместе с инспектором по делам несовершеннолетних Ксенией Кучиной переоделись в гражданское и вышли на соседний балкон.

«Легенда была создана тут же: мы — новые жильцы, недавно заселившиеся в одну из квартир и планирующие отпраздновать новоселье», — говорит Харинская.

Увидев двух дам, мужчина стал разговаривать. И через несколько минут они смогли понять его главное требование — увидеться с женой, с которой они находились в ссоре.

За два дня до происшествия жена написала заявление в полицию об избиении мужем.

Когда разъяренный мужчина потребовал привести жену, психолог испытала противоречивые чувства. Она не знала, что сделает человек, манипулирующий трехлетним сыном, когда его требования выполнят...

«Наше прерванное новоселье»

Несмотря на опасения, тянуть было нельзя — мужчина устал и мог физически не удержать малыша в руках. Необходимо было принимать решение. И жену привели.

Супруга пыталась уговорить отдать ей сына. Она несколько раз теряла сознание от ужаса. Ее приводили в чувство. И она снова и снова разговаривала с мужем.

В какой-то момент психолог поняла — парень теряет интерес к диалогу, начинает передвигаться по карнизу, опасно отклоняться. А мальчик разжимает ручонки от усталости, холода и страха: «Обращаешься к нему, кричишь, что он должен крепче держаться за папу. И его отец, кстати, тоже прислушивается к нашим словам — обнимает сына крепче».

Но мужчина, даже узнав, что жена его простила, не возвращался с карниза в квартиру. И психолог поняла — необходимо «додавить». Все присутствующие начали говорить, что ребенку нужно поесть, сходить в туалет, а значит надо вернуться внутрь.

А чтобы совсем успокоить отца, предложили перекурить и всем вместе отметить «наше прерванное новоселье». И он согласился.

Мужчина залез на балкон, зашел с ребенком в квартиру… Эти несколько моментов тоже были напряженными — что он будет делать дальше? Как себя поведет?

Но дверь открылась. «Соседки» уже стояли в подъезде с бутылкой водки в руках, фруктами и другой закуской.

Закуску для психолога и полицейского спешно собирался соседи, чтобы помочь в поддержании легенды.

Две «соседки» и мать ребенка вошли в квартиру. Мама взяла мальчика на руки, завернула его в плед. Мужчина начал просить у них прощение.

Психолог увидела, что он поранил ногу, предложила перебинтовать. Со стороны все выглядело мирно и буднично. В этот момент появились полицейские: «Я выдохнула».

Неадекватная выходка обернулась для отца семейства арестом. По уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 30 УК РФ и части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка), ему грозит несколько лет колонии.