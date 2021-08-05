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МИД заявил о превращении Черного моря в зону противостояния

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Navy

Черное море превращается в зону опасного военного противостояния — НАТО в регионе провоцируют конфликты, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Черное море из региона мира и добрососедства превращается в зону опасного военного противостояния. Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации», — сказал в интервью РИА Новости Пилипсон, отвечая на вопрос о том, как учения Sea Breeze-2021 сказываются на ситуации с безопасностью в черноморском регионе.

По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью дипломатических и иных инструментов.

«Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд», — отметил дипломат.

В Черном море с 28 июня по 10 июля прошди военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия.

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